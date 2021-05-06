Посол Ирана при ООН: санкции направлены против права людей на жизнь

Захра Эршади в среду на шестом ежегодном заседании Ассамблеи по науке, технологиям и инновациям Экономического и Социального Совета ООН, подчеркнув важность роли науки и технологий в глобальном кризисе эпидемии коронавируса среди важных инструментов, доступных для страны, которых нужно достичь, рассматривала развитие и прогресс как одну из стратегических переменных в национальных планах развития.

Эршади назвала этот шаг оправданным и законным требованием и подчеркнула важность позиции Организации Объединенных Наций и Комиссии по науке и технологиям развития в этом отношении.

«Право на развитие, включая право на доступ к новым технологиям, не будет реализовано для развивающихся стран в условиях, когда многосторонность испытывает все большее давление», - заявила она.

«Международное сообщество должно принять незамедлительные и эффективные меры для отмены любых односторонних принудительных действий, включая незаконные и незаконные санкции против развивающихся стран, как таких неоправданных и незаконных действий, помимо того, что они противоречат Уставу ООН и основополагающим принципам международного экономического права и социального права», - заключила она.