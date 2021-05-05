5 мая 2021 г., 23:42
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News Code: 84319586
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Зариф подчеркнул легитимность проведения президентских выборов в Сирии

Зариф подчеркнул легитимность проведения президентских выборов в Сирии

Тегеран, 5 мая. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду поддержал территориальную целостность и суверенитет Сирии и подчеркнул легитимность проведения выборов в САР.

Главы МИД Ирана и Сирии Мохаммад Джавад Зариф и Фейсал Аль-Мекдад провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили целый спектр вопросов, касающихся развития событий в регионе и мире, договорившись продолжать координацию по тематике, представляющей взаимный интерес.

Сирийский министр проинформировал о подготовительной работе сирийского правительства к проведению президентских выборов в срок.

Он затронул и экономический вопрос, вновь осудив санкции США и их пособников против Сирии и Ирана.

Глва МИД Ирана вновь подчеркнул позицию своей страны в поддержку Сирии в проведении президентских выборов с упором на волеизъявление сирийского народа на основе Конституции, отвергнув любые попытки ущемления этого конституционного права.

Сирия и Иран подчеркнули полную поддержку борьбы палестинского народа за восстановление своих прав.

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