5 мая 2021 г., 23:33
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News Code: 84319582
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Бельгийские судебные органы игнорируют обязательный характер Венской конвенции: посольство Ирана

Бельгийские судебные органы игнорируют обязательный характер Венской конвенции: посольство Ирана

Тегеран, 5 мая. ИРНА — Решение суда города Антверпен по делу иранского дипломата, показало, что судебные органы Бельгии не обращают внимания на обязательный характер Венской конвенции о дипломатической неприкосновенности (от 1961 года). Об этом говорится в заявлении посольства Исламской Республики Иран в Бельгии.

Ссылаясь на свое предыдущее заявление от 4 февраля, посольство Ирана заявило, что, как указывалось ранее, Иран решительно протестует против нарушения Венской конвенции Бельгией и Германией и считает меры двух правительств противоречащими обычному международному праву и дипломатическим процедурам.

В заявлении также говорится, что Иран направил две ноты Бельгии и Германии и официально отказался от юрисдикции суда на основании нарушения дипломатической неприкосновенности Асади как дипломата.

Согласно нотам, Иран оставляет за собой право использовать все правовые механизмы, включая Факультативный протокол об обязательном разрешении споров.

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