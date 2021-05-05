Ассирийцы примут участие в президентских выборах Ирана

Он в интервью ИРНА отметил, что ассирийцы считают себя не религиозным меньшинством, а иранским христианином, приверженным стране.

По его словам, иранские ассирийцы во время 8-летней навязанной Ирану войны Ираком также защищали свою родину.

«Мы, ассирийцы, всегда были на сцене и приходили на избирательные участки, и это присутствие на выборах является частью нашей культуры», отметил он.

Глава ассирийцев Урмии подчеркнул, что в любом случае все ассирийцы этой страны придут на избирательные участки в день выборов.

Президентские выборы 13-го созыва и выборы городских, сельских и кочевых исламских советов 6-го созыва состоятся 18 июня текушего года. После проведения выборов и судебных процессов, новая администрация Ирана будет официально сформирована в августе этого года.