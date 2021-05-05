5 мая 2021 г., 14:31
Journalist ID: 2390
News Code: 84319041
0 Persons

Tags

Ассирийцы примут участие в президентских выборах Ирана

Ассирийцы примут участие в президентских выборах Ирана

Урмия, 5 мая, ИРНА - Ассирийцы-христиане считают себя неотъемлемой частью Ирана, и будут участвовать в президентских выборах страны. Об этом заявил глава ассирийцев Урмии Эстанли Симмонс.

Он в интервью ИРНА отметил, что ассирийцы считают себя не религиозным меньшинством, а иранским христианином, приверженным стране.
По его словам, иранские ассирийцы во время 8-летней навязанной Ирану войны Ираком также защищали свою родину.
«Мы, ассирийцы, всегда были на сцене и приходили на избирательные участки, и это присутствие на выборах является частью нашей культуры», отметил он.
Глава ассирийцев Урмии подчеркнул, что в любом случае все ассирийцы этой страны придут на избирательные участки в день выборов.
Президентские выборы 13-го созыва и выборы городских, сельских и кочевых исламских советов 6-го созыва состоятся 18 июня текушего года. После проведения выборов и судебных процессов, новая администрация Ирана будет официально сформирована в августе этого года.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
1 + 1 =