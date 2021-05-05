5 мая 2021 г., 14:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84319004
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Два заговора Сионистского режима против Ирана терпят поражение, заявил Рухани

Два заговора Сионистского режима против Ирана терпят поражение, заявил Рухани

Тегеран, 5 мая. ИРНА — Сегодня иранский народ видит в Вене плоды своего терпения и сопротивления, и, на мой взгляд, как глава государства, санкции потерпели поражение скоро будут сняты антииранские санкции. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Рухани также сказал, что сегодня два великих сионистских заговора (провал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и разрыв отношений между Ираном и его соседями) терпят поражение из-за сопротивления иранского народа в последние три с половиной года. "Народ Ирана не удовлетворен никаким соглашением меньше, чем СВПД. И права, которые эта нация получила в рамках соглашения, должны быть полностью восстановлены и реализованы", указал президент.

"У США и других сторон переговоров (в Вене по иранской ядерной программе) нет другого выбора, кроме как вернуться к соблюдению резолюции 2231 и полностью выполнить свои обязательства. Это большая победа иранского народа", заявил Рухани.

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