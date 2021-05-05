Два заговора Сионистского режима против Ирана терпят поражение, заявил Рухани

Рухани также сказал, что сегодня два великих сионистских заговора (провал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и разрыв отношений между Ираном и его соседями) терпят поражение из-за сопротивления иранского народа в последние три с половиной года. "Народ Ирана не удовлетворен никаким соглашением меньше, чем СВПД. И права, которые эта нация получила в рамках соглашения, должны быть полностью восстановлены и реализованы", указал президент.

"У США и других сторон переговоров (в Вене по иранской ядерной программе) нет другого выбора, кроме как вернуться к соблюдению резолюции 2231 и полностью выполнить свои обязательства. Это большая победа иранского народа", заявил Рухани.