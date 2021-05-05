Бахрейнский священнослужитель заявил о распространении движения Сопротивления в регионе

Выступая на втором международном конгрессе по Кудсу, он отметил, что хотя западные страны стремятся гарантировать существование Израиля, Исламская Республика Иран и движение Сопротивления играют мощную роль (в борьбе против сионистского режима Израиля – ред.) в регионе.

«День аль-Кудс принадлежит всем мусульманам, и вся исламская умма должна отмечать этот великий День», - добавил он.

По его словам, земли Иерусалима должны быть возвращены их реальным владельцам.

Он заявил, что День аль-Кудс является символом уничтожения оккупационного сионистского режима.

«Исламские страны и страны Ближнего Востока не зависят от фальшивого режима, который вскоре будет уничтожен», добавил он.

Каждый год исламские страны проводят митинги во Всемирный день Кудс. День Кудс был назван основоположником Исламской революции 1979 года Имамом Хомейни, чтобы выразить поддержку палестинскому народу.

Второй Международный конгресс по аль-Кудсу 4-5 мая с выступлениями 30 научных и культурных деятелей из Ирана, Палестины, Малайзии, Индии, Афганистана, Пакистана, Франции, Аргентины, Ирака, Турции, Чили, ОАЭ, Ливана, Сирии, Великобритании, Канады и Туниса прошел в формате онлайн.

