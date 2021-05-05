Сирийский муфтий назвал сионистский режим угрозой против человечества

Говоря на втором международном конгрессе по аль-Кудсу в Куме, он отметил, что пророк Мухаммад (мир ему и благословение!) и мусульмане передали послание мира, дружбы и братства во все города, до Китая и Парижа.

Ссылаясь на установление флага ислама в Леванте, он заявил о вторжении врагов на этой земле: «К сожалению, некоторые люди исказили историю в свою пользу и совершили многие преступления. Они вторглись на эту землю, чтобы уничтожить божественный свет».

Второй Международный конгресс по аль-Кудсу 4-5 мая с выступлениями 30 научных и культурных деятелей из Ирана, Палестины, Малайзии, Индии, Афганистана, Пакистана, Франции, Аргентины, Ирака, Турции, Чили, ОАЭ, Ливана, Сирии, Великобритании, Канады и Туниса прошел в формате онлайн.