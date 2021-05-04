4 мая 2021 г., 20:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84318214
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Нормализация отношений с Израилем - предательство палестинского дела: Палестинский исламский джихад

Нормализация отношений с Израилем - предательство палестинского дела: Палестинский исламский джихад

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Представитель движения «Исламский джихад» Насер Абу Шариф заявил, что нормализация отношений с сионистским режимом и безразличие к благородному идеалу Кудса.

Насер Абу Шариф во вторник вечером на Втором Международном конгрессе Священного Кудса в Куме сказал, что «все люди исламской уммы должны быть чувствительны к сионистскому проекту нормализации отношений с Израилем и бороться против этой идеи с силой и просвещением».

«Наша борьба против израильтян приведет к окончательной победе Кудса Шарифа, и в этом отношении мы должны вооружиться оружием веры и военной техникой», - сказал он.

«Израиль приходит в упадок, и поражение узурпирующего сионистского режима будет означать победу всей исламской уммы над колонизаторами», - рассказал он.

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