Нормализация отношений с Израилем - предательство палестинского дела: Палестинский исламский джихад

Насер Абу Шариф во вторник вечером на Втором Международном конгрессе Священного Кудса в Куме сказал, что «все люди исламской уммы должны быть чувствительны к сионистскому проекту нормализации отношений с Израилем и бороться против этой идеи с силой и просвещением».

«Наша борьба против израильтян приведет к окончательной победе Кудса Шарифа, и в этом отношении мы должны вооружиться оружием веры и военной техникой», - сказал он.

«Израиль приходит в упадок, и поражение узурпирующего сионистского режима будет означать победу всей исламской уммы над колонизаторами», - рассказал он.