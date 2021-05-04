Иранский дипломат: Иран решительно поддерживает палестинский народ

Хосейн Амир-Абдоллахян во вторник на второй виртуальной конференции Международного Конгресса Священного Кудса в Куме сказал, что «присвоение этого дня было великой инициативой имама Хомейни в ознаменование возрождения исторической проблемы Палестины».

«Специальный помощник спикера по международным делам, ссылаясь на разное проведение Всемирного дня Аль-Кудс в этом году в связи с коронавирусом, сказал: «День Аль-Кудс проводится в этом году в ситуации, когда сионисты стали свидетелями ударов на оккупированных территориях в последние дни. Удары - небольшая часть гнева сопротивления и реакции сопротивления на дерзость, агрессию и небезопасные действия сионистов в регионе».

«В этом году во Всемирный день Аль-Кудс небольшое количество арабских правителей, включая ОАЭ и Бахрейн, подписали в прошлом году соглашение под давлением Белого дома и США о нормализации отношений с Израилем», - отметил он.

«Поддержка Исламской Республикой Иран на различных уровнях угнетенного народа Палестины - это поддержка, которая, несомненно, приведет всю исламскую умму к тому моменту, когда мы будем молиться в Священном Кудсе в недалеком будущем», - пояснил он.