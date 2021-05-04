В Куме стартовал Международный Конгресс Священного Кудса

По данным ИРНА, выступления на конференции будут транслироваться одновременно на персидском, английском и арабском языках. Палестина и права человека, Палестина и уловки сионистского режима с целью оккупации Священного Кудса, резолюции ООН по Священному Кудсу и Палестине, а также Исламская Умма являются одними из наиболее важных тем этой конференции, которые будут обсуждаться.

Ранее секретарь Второго Международного Конгресса Кудс Шариф, касаясь проведения этого конгресса 4 и 5 мая, Хамид Ахмади сказал, что 30 деятелей науки и культуры выступят на этом мероприятии.

«Они из Ирана, Палестины, Малайзии, Индии, Афганистана, Пакистана, Франции, Аргентины, Ирака, Турции, Чили, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана, Сирии, Великобритании, Канады и Туниса», - сказал он.