4 мая 2021 г., 18:50
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News Code: 84318169
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В Куме стартовал Международный Конгресс Священного Кудса

В Куме стартовал Международный Конгресс Священного Кудса

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Второй Международный Конгресс Священного Кудса начался в понедельник вечером в Куме с целью празднования Международного дня Кудса и с присутствием национальных и международных деятелей из разных стран.

По данным ИРНА, выступления на конференции будут транслироваться одновременно на персидском, английском и арабском языках. Палестина и права человека, Палестина и уловки сионистского режима с целью оккупации Священного Кудса, резолюции ООН по Священному Кудсу и Палестине, а также Исламская Умма являются одними из наиболее важных тем этой конференции, которые будут обсуждаться.

Ранее секретарь Второго Международного Конгресса Кудс Шариф, касаясь проведения этого конгресса 4 и 5 мая, Хамид Ахмади сказал, что 30 деятелей науки и культуры выступят на этом мероприятии.

«Они из Ирана, Палестины, Малайзии, Индии, Афганистана, Пакистана, Франции, Аргентины, Ирака, Турции, Чили, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана, Сирии, Великобритании, Канады и Туниса», - сказал он.

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