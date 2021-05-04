Всемирный день Аль-Кудс - историческая стратегия вспомнить вопрос о Палестине

По данным ИРНА, через семьдесят лет после безрассудства международной системы и неправильных решений Организации Объединенных Наций в отношении палестинских территорий западная система господства по-прежнему находятся в самом сердце страдающей палестинской нации, а страдания людей этого региона являются незаконченными.

Международное сообщество, полностью осведомленное о продолжающемся угнетении оккупационного режима в Иерусалиме, еще не приняло эффективных мер в этом отношении. Сионистский режим не только не отказался от своей оккупации, но и продолжал нарушать международные законы и постановления, расширяя оккупированные территории, поселения, убийства ни в чем не повинных палестинцев и их пленение добавили к их списку преступлений против человечности.

Всемирный день Кудс - одна из самых исторических стратегий Имама Хомейни, которая была впервые предложена основателем Исламской революции в Иране 7 августа 1979 года, и мусульмане были предупреждены об опасности узурпации сионистского режима.

День Аль-Кудс - это возможность отразить перед миром, особенно перед новыми поколениями, которые не осведомлены об истории дела палестинцев, крик об угнетении ни в чем не повинного палестинского народа, который был заключен в тюрьму сионистским режимом в течение многих лет.