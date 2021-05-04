Армения - окно Ирана в торговлю с Евразией и Европой

«Если бы коронавирус не распространился в условиях, которые он принес, экономическая деятельность Ирана могла бы значительно увеличиться в регионе», - заявил он.

Хервик Яриджанян сказал, что коронавирус действовала как сдерживающий фактор для расширения торговых отношений. «Помимо вспышки этого вируса, банковская ситуация Ирана в мире была еще одним препятствием для расширения торговых отношений, потому что, с одной стороны, у нас принялИ FATF, И Мы не используем все преимущества Swift, и, как следствие, финансовые операции затруднены, с другой страны», - указал он.

«Только эти условия могут увеличить торговлю между двумя странами, так что мы можем использовать территорию Армении в качестве окна в другие страны», - отметил он.