4 мая 2021 г., 11:43
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News Code: 84317879
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Армения - окно Ирана в торговлю с Евразией и Европой

Армения - окно Ирана в торговлю с Евразией и Европой

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Глава Совместной торговой палаты Ирана и Армении Хервик Яриджанян, говоря о способности страны увеличивать торговлю с Европой и Евразией, сказал, что Армения - окно на международные рынки.

«Если бы коронавирус не распространился в условиях, которые он принес, экономическая деятельность Ирана могла бы значительно увеличиться в регионе», - заявил он.

Хервик Яриджанян сказал, что коронавирус действовала как сдерживающий фактор для расширения торговых отношений. «Помимо вспышки этого вируса, банковская ситуация Ирана в мире была еще одним препятствием для расширения торговых отношений, потому что, с одной стороны, у нас принялИ FATF, И Мы не используем все преимущества Swift, и, как следствие, финансовые операции затруднены, с другой страны», - указал он.

«Только эти условия могут увеличить торговлю между двумя странами, так что мы можем использовать территорию Армении в качестве окна в другие страны», - отметил он.

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