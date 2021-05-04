Страны Персидского залива приветствовали близость подход на венских переговорах

Ссылаясь на визит министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Катар, Ирак, Оман и Кувейт одновременно с ядерными переговорами, Мохаммад Ирани сказал ИРНА во вторник, что визит министра иностранных дел в регион совпал с переговорами в Вене под председательством заместителя министра иностранных дел Аббаса Аракчи. «Политика МИД свидетельствует о том, что внешнеполитический аппарат страны уделяет внимание региональным вопросам», - отметил он.

«Независимо от результатов визита министра иностранных дел в области двусторонних отношений Ирана с этими странами, визит Зарифа был осуществлен вовремя и принесет хорошие успехи дипломатии страны», - сказал он.

«Арабские страны заинтересованы в том, чтобы узнать о результатах последних событий на переговорах в Вене и Багдаде, и эта поездка была для них очень важной», - пояснил он.