4 мая 2021 г., 11:25
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News Code: 84317861
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Страны Персидского залива приветствовали близость подходов на венских переговорах

Страны Персидского залива приветствовали близость подходов на венских переговорах

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Посол Ирана в Кувейте Мохаммад Ирани сказал, что страны, граничащие с Персидским заливом, видят, что на безопасность их страны влияет напряженность в отношениях между Ираном и США, и естественно, что они приветствуют подход Ирана на венских переговорах.

Ссылаясь на визит министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Катар, Ирак, Оман и Кувейт одновременно с ядерными переговорами, Мохаммад Ирани сказал ИРНА во вторник, что визит министра иностранных дел в регион совпал с переговорами в Вене под председательством заместителя министра иностранных дел Аббаса Аракчи. «Политика МИД свидетельствует о том, что внешнеполитический аппарат страны уделяет внимание региональным вопросам», - отметил он.

«Независимо от результатов визита министра иностранных дел в области двусторонних отношений Ирана с этими странами, визит Зарифа был осуществлен вовремя и принесет хорошие успехи дипломатии страны», - сказал он.

«Арабские страны заинтересованы в том, чтобы узнать о результатах последних событий на переговорах в Вене и Багдаде, и эта поездка была для них очень важной», - пояснил он.

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