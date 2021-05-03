3 мая 2021 г., 17:31
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Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену

Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену

Тегеран, 3 мая. ИРНА — Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи провел в понедельник переговоры спецпосланником МИД Швеции по Йемену Петером Семнебю.

Во время переговоров, прошедшие в режиме видеоконференции стороны обменялись мнениями о развитии ситуации вокруг мирного процесса в Йемене.

Спецпосланник  МИД Швеции по Йемену рассказал о своих переговорах по йеменскому кризису с властями Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и Йемена в турне по странам региона.

Во время переговоров, стороны подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества между двумя странами для содействия урегулированию политического кризиса в Йемене, а также необходимость того, чтобы международное сообщество расширило гуманитарную помощь йеменскому народу, особенно в контексте вспышки коронавируса.

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