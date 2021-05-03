Верховный лидер выступит с телеобращением к исламскому миру

В пятницу, 7 мая по случаю наступления всемирного Дня аль-Кудс, Верховный лидер исламской революции выступит в прямом эфире с речью перед народом. Об этом сообщил замглавы координационного совета Организации исламской пропаганды Ирана Носратолла Лотфи.

Трансляция телеобращения великого лидера Исламской революции его светлости аятоллы Хаменеи начнется в 11:00 часов (09:30 мск) по национальному телевидению, на портале Khamenei.ir и аккаунтах этого портала в Instagram и Twitter.

По словам Лотфи, по случаю Дня аль-Кудс в среду будет проведена специализированная встреча с участием представителей ливанской Хезболлы, Палестинского исламского движения и ХАМАС в здании Координационном совете Организации исламской пропаганды.

"Еще одна встреча состоится в четверг в мечети Имама Садека на Палестинской площади в Тегеране с участием Генерального секретаря Всемирной ассамблеи по сближению исламских религий, послов Йемена и Палестины в Иране и некоторых иностранных деятелей без присутствия людей", добавил он, отметив, что в ней примут участие лишь журналисты.