3 мая 2021 г., 14:27
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Иранский фильм получил 4 награды на кинофестивале Riverside

Иранский фильм получил 4 награды на кинофестивале Riverside

Тегеран, 3 мая, ИРНА – Иранская картина "Барсук" режиссера Казема Джалали стала победителем в четыре номинации на 19-м международном кинофестивале Riverside.

Фильм "Барсук" на церемонии закрытия кинофестиваля Riverside получил четыре награды: лучший художественный фильм, лучшая актриса (Вишка Асайеш), лучшая группа актеров и лучший фильм по мнению зрителей.
Riverside International Film Festival - международный кинофестиваль, который ежегодно проходит в США и составляет программу своих кинопоказов из лучших работ самых талантливых кинематографистов со всего мира. Фестиваль открывается огромной вечеринкой, за которой следует серия кинопоказов на протяжении десяти дней, премьер, мероприятий с представителями индустрии и завершающая вечеринка.
19-й международный кинофестиваль Riverside c 27 апреля по 1 мая прошел в формате онлайн.

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