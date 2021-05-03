Иранский фильм получил 4 награды на кинофестивале Riverside

Фильм "Барсук" на церемонии закрытия кинофестиваля Riverside получил четыре награды: лучший художественный фильм, лучшая актриса (Вишка Асайеш), лучшая группа актеров и лучший фильм по мнению зрителей.

Riverside International Film Festival - международный кинофестиваль, который ежегодно проходит в США и составляет программу своих кинопоказов из лучших работ самых талантливых кинематографистов со всего мира. Фестиваль открывается огромной вечеринкой, за которой следует серия кинопоказов на протяжении десяти дней, премьер, мероприятий с представителями индустрии и завершающая вечеринка.

19-й международный кинофестиваль Riverside c 27 апреля по 1 мая прошел в формате онлайн.