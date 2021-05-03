МИД Ирана опроверг сообщения о договоренности об обмене заключенными с США

"Мы всегда поднимаем вопросы об обмене заключенными между Тегераном и Вашингтоном. Помимо переговоров и вопросов по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, всегда были планы и идеи", сказал Хатибзаде в понедельник на брифинге.

Комментируя сообщения о том, что США намерены разморозить 7 миллиардов иранских долларов на американских счетах, Хатибзаде отметил, что все активы Ирана должны быть освобождены в одновременном порядке.

"Изменение тона Саудовской Аравии помогает снизить напряжение, но не приведет к серьезному практическому результату, пока не приведет к изменению поведения. Мы всегда были готовы к переговорам на любом уровне и в любой форме с нашими соседями, в том числе с Саудовской Аравией", сказал дипломат, комментируя недавние заявления наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана относительно ирано-саудовских отношений.

В ответ на вопрос о переговорах по иранской ядерной сделке в Вене, Хатибзаде подчеркнул, что Тегеран не будет торопиться и не позволит затягивать переговорный процесс по СВПД, отметив, что Иран не примет никаких изменений в соглашении.