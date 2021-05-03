Положительное сальдо торгового баланса Ирана в горнодобывающей промышленности

Данные министерства свидетельствует об экспорте 55 млн 124 тыс. 491 тонн продукций горной промышленности на сумму 7 млрд 682 млн 200 тыс. долларов в иранском календарном 1399 году (20 марта 2020 г. – 20 марта 2021 г.).

Объем экспорта продукций горной промышленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в весовом и стоимостном выражении снизился на 21% и 11%, соответственно.

В товарной структуре экспорта наибольшая удельная стоимость приходилась на сталь и стальные продукции – 4 млрд 127 млн 500 тыс. долларов. Доля экспорта стали за отчетный период составил 53,7%, хотя объем экспорта стали снизился на 5% по сравнению с минувшим годом.

Объем импорта продукций горной промышленности в прошлом году также составил 3 млрд 410 млн 500 тыс. долларов, который в весовом выражении вырос на 13%.

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