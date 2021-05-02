Верховный лидер поздравил с днем учителя

«Силы Кудса являются самым эффективным фактором предотвращения пассивной дипломатии в Западной Азии и проложили путь к реализации благородной политики Исламской Республики», - отметил он.

Аятолла Хаменеи, имея в виду желание Запада восстановить контроль над Ираном сказал: «Соответственно, они выступают против любого дипломатического движения и расширения отношений Ирана с Китаем и Россией, а также с его соседями, а в некоторых случаях даже отговаривают официальных лиц из соседних стран от поездки в Иран, на что мы должны ответить независимо, много работать и много действовать».

Верховный лидер Исламской революции, подчеркнув, что внешняя политика определяется повсюду лидеры страны, а не в министерстве иностранных дел, добавил: «Министерство иностранных дел участвует в определении политики, но не принимает решения, а просто исполнитель».

В другой части своего выступления Лидер Исламской Революции назвал выборы в полном смысле этого слова важной и уникальной возможностью укрепить основы власти и безопасности страны и сказал: «В Исламской Республике все выборы прошли правильно».

президентские выборы 13-го созыва пройдут в Иране 18ы июня.