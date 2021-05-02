2 мая 2021 г., 21:46
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Иранский каратист получил золото в Мировой лиге в Лиссабоне

Иранский каратист получил золото в Мировой лиге в Лиссабоне

Тегеран, 2 мая, ИРНА - Сборная Ирана по карате завершила свою работу в Лиссабонской мировой лиге, завоевав четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Финальный этап соревнований по олимпийской квоте в рейтинге, известный как World Karate One League, начался в пятницу с участием 769 спортсменов из 87 стран в Лиссабоне, Португалия, и завершился сегодня вечером, в воскресенье.

В весовой категории до 84 кг Забихулле Поуршибу, пытающемуся выиграть олимпийскую квоту, пришлось столкнуться с выдающимся игроком сборной Японии Ритаро Арага. Представитель Японии отказался от матча из-за травмы, поэтому Поуршиб выиграл и завоевал золотую медаль.

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