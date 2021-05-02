Иранский каратист получил золото в Мировой лиге в Лиссабоне

Финальный этап соревнований по олимпийской квоте в рейтинге, известный как World Karate One League, начался в пятницу с участием 769 спортсменов из 87 стран в Лиссабоне, Португалия, и завершился сегодня вечером, в воскресенье.

В весовой категории до 84 кг Забихулле Поуршибу, пытающемуся выиграть олимпийскую квоту, пришлось столкнуться с выдающимся игроком сборной Японии Ритаро Арага. Представитель Японии отказался от матча из-за травмы, поэтому Поуршиб выиграл и завоевал золотую медаль.