Иранские каратисты завоевали 2 бронзовые медали в Лиссабонской мировой лиге

Финальный этап соревнований по олимпийской квоте в рейтинге, известный как Всемирная лига карате, начался в пятницу с участием 769 спортсменов из 87 стран в Лиссабоне, Португалия, и завершится сегодня вечером, в воскресенье.

Иранская команда приняла участие в этом важном мероприятии в двух упражнениях: кумитет и ката среди мужчин и женщин.

В весовой категории 68 кг Хамидех Аббасали завоевала бронзовую медаль в классификационном матче против Элени Чатзиладо из Греции и завоевала бронзовую медаль.

В весовой категории выше 84 кг Саджад Ганджзаде каратист из Ирана выиграл со счетом 3:2 французского Махди Филали и завоевал вторую бронзовую медаль иранской команды.