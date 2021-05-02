2 мая 2021 г., 21:09
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Иранские каратисты завоевали 2 бронзовые медали в Лиссабонской мировой лиге

Иранские каратисты завоевали 2 бронзовые медали в Лиссабонской мировой лиге

Тегеран, 2 мая, ИРНА - Сборная Ирана по карате завоевала две бронзовые медали на соревнованиях Мировой лиги в Лиссабоне.

Финальный этап соревнований по олимпийской квоте в рейтинге, известный как Всемирная лига карате, начался в пятницу с участием 769 спортсменов из 87 стран в Лиссабоне, Португалия, и завершится сегодня вечером, в воскресенье.

Иранская команда приняла участие в этом важном мероприятии в двух упражнениях: кумитет и ката среди мужчин и женщин.

В весовой категории 68 кг Хамидех Аббасали завоевала бронзовую медаль в классификационном матче против Элени Чатзиладо из Греции и завоевала бронзовую медаль.

В весовой категории выше 84 кг Саджад Ганджзаде каратист из Ирана выиграл со счетом 3:2 французского Махди Филали и завоевал вторую бронзовую медаль иранской команды.

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