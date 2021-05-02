2 мая 2021 г., 16:41
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News Code: 84316246
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В мире зарегистрировано шесть новых видов животных Персидского залива

В мире зарегистрировано шесть новых видов животных Персидского залива

Тегеран, 2 мая, ИРНА - Глава Океанографического центра Персидского залива Самад Хамзеи сказал, что в прошлом году в ходе поисковых исследований в глубинах Персидского залива были обнаружены новые виды животных, из которых 6 видов были зарегистрированы во всем мире под названием Персидского залива.

«В связи с тем, что эти виды были обнаружены в Персидском заливе, они были названы в честь этого залива, о котором будет сообщаться по случаю Национального дня Персидского залива», - сказал он.

«Один из этих видов животных - изолированные кораллы Персидского залива, и количество видов намного больше, и исследователи Океанографического центра Персидского залива изучают их, и в будущем будут опубликованы новые новости по этому поводу», - отметил он.

По его словам, на лето запланировано дальнейшее патрулирование исследовательского корабля «Персидский залив», которое будет осуществляться с использованием нового оборудования и расширением объема сбора данных в Персидском заливе».

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