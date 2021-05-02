Экспорт иранских товаров в 143 страны в прошлом году

"Иран экспортировал товары на сумму более 34 млрд 998 млн долларов в 143 страны в иранском календарном 1399 году (20 марта 2020 г. – 20 марта 2021 г.)", заявил он, добавив, что Иран за отчетный период импортировал товары на сумму 38 млрд 892 млн долларов из 123 страны.

Он назвал Китай (9 млрд 77 млн 123 тыс. 234 долларов), Ирак (7 млрд 448 млн 431 тыс. 673 долларов) и ОАЭ (4 млрд 661 млн 621 тыс. 682 долларов) крупнейшими покупателями иранских товаров. Турция и Афганистан также входят в следующие места.

Латифи также заявил, что Китай, ОАЭ и Турция стали основными поставщиками товаров Ирану.

Почти 50% экспорта страны в минувшем году приходилось на нефтехимические продукты и нефтепродукты, 20% - на горнодобывающую промышленность и добычу полезных ископаемых, 18% - на сельскохозяйственную и пищевую промышленность и около 10% приходилось на экспорт промышленных товаров, газового конденсата и ремесленных изделий.

Иран граничит с 15 странами по суше и по морю и считается соседом. С Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираком граничит по суще, а с Россией, Казахстаном, Кувейтом, Саудовской Аравией, Катаром, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом — по морю.