Иран планирует увеличить производство стали до 55 млн тонн к 2025 году

Он в интервью ИРНА отметил, что производственные мощности, созданные к концу иранскому 1999 года (20 марта 2020-20 марта 2021 гг.), включают производство 39,4 млн тонн стальных слитков, 37,18 млн тонн губчатого железа, 66,75 млн тонн окатышей и 64,11 млн тонн концентрата.

Генеральный директор иранской компании по развитию и ремонту горнодобывающей промышленности (IMIDRO) отметил, что 30,7 млн тонн сырой стали, 31,14 млн тонн губчатого железа, 46,06 млн тонн окатышей, 50,06 млн тонн концентрата и 104,1 млн тонн железной руды до конца прошлого года производились в Иране.

По его словам, необходимо инвестировать в промышленную отрасль на сумму 4 млрд 439 млн евро, чтобы производить 55 млн тонн стали в год.

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