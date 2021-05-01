1 мая 2021 г., 18:55
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News Code: 84315229
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Заседание Совместной комиссии по СВПД возобновлено в Вене

Заседание Совместной комиссии по СВПД возобновлено в Вене

Тегеран, 1 мая. ИРНА — Работа Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, возобновилась в субботу в Вене в очном формате.

председателем заседания стал заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора, в нем принимают персональное участие представители России, Китая, Германии, Франции, Великобритании и Ирана.

Иранскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД по политическим вопросам Аббас Аракчи.

Участники продолжат дискуссию о возможном возвращении США в СВПД и о том, обеспечить эффективное выполнение соглашения. Кроме того, будет обсуждено снятие антииранских санкций.

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