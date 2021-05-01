Заседание Совместной комиссии по СВПД возобновлено в Вене

председателем заседания стал заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора, в нем принимают персональное участие представители России, Китая, Германии, Франции, Великобритании и Ирана.
Иранскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД по политическим вопросам Аббас Аракчи.
Участники продолжат дискуссию о возможном возвращении США в СВПД и о том, обеспечить эффективное выполнение соглашения. Кроме того, будет обсуждено снятие антииранских санкций.
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