Российский духовный чиновник назвал усилия Ирана образцом для единства исламского мира

Он в кулуарах вечера Ирана в 16-м фестивале "Шатер Рамадана" заявил: «Мы высоко оцениваем усилия Ирана для разрешения разногласия между последователями ислама, и считаем, что все мусульмане должны на практике показать такое поведение».

Мухетдинов выразил удовлетворение религиозным отношениям между Ираном и Россией, выразив надежду на расширение этих связей.

«Иран собирается установить мир и спокойствие между мусульманами, также основоположник Исламской революции аятолла Хомейни и верховный лидер аятолла Хаменеи всегда призвали к единству исламской уммы», добавил он.

В 13-й день священного для мусульман месяца Рамадан прошел вечер Ирана в 16-м фестивале "Шатер Рамадана" с участием посла ИРИ в РФ и замглавы совета муфтиев России.

В Москве в дни мусульманского поста на Поклонной горе по традиции проходит красочный фестиваль "Шатер Рамадана", организованный Духовным управлением мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Духовным управлением мусульман Москвы (ДУМ Москвы). В этом году 13-й день Рамадана был назван днем "Иран и человеческое достоинство".

В этом культурном мероприятии посол Ирана в Москве Казем Джалали, глава исламского центра Москвы Сабер Акбари Джеди и заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов выступили с речью на персидском и русском языках.

В рамках мероприятия был показан фильм о культурных центрах и достопримечательностях Ирана в Мешхеде, Тегеране и Исфахане и запланированы благотворительные ужины (ифтары) для постящихся мусульман и гостей.