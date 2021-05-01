1 мая 2021 г., 14:50
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News Code: 84314976
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Главы делегаций России и Ирана провели встречу в Вене

Главы делегаций России и Ирана провели встречу в Вене

Тегеран, 1 мая. ИРНА — Глава иранской делегации на переговорах по иранской ядерной программе в Вене заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречу с постоянным представителем России при международных организациях в столице Австрии Михаилом Ульяновым.

Накануне очередного заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене состоялись  достаточно длительные переговоры между главами делегаций Ирана и Росси.

Дипломаты сверили свои позиции по всем основным вопросам для полного восстановления СВПД.

Российская сторона в очередной раз подтвердила свою поддержку ядерной сделки и необходимость снятия США санкций в отношении Ирана.

В ближайшие часы в Вене пройдет заседание совместной комиссии по подведению итогов работы рабочих групп.

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