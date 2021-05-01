Доля иранских женщин-изобретателей в регистрации патента выше среднего показателя по миру

Как сообщает вице-президентство по науке и технологиям Ирана, результаты исследований на более 2 тыс. патентов показывают, что доля иранских женщин-изобретателей составляет 24%. В то время, что доля женщин-изобретителей в регистрации патента на изобретение составляет около 14% в среднем в мире, даже в ведущих странах этот показатель не достигнет 18%.
Результат исследований свидетельствует о значительном участии иранских женщин в области изобретении.
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Тегеран, 1 мая, ИРНА – Несмотря на низкий гендерный баланс в Иране, результаты исследований показывают, что доля женщин-изобретателей в стране значительно выше среднего показателя по миру и даже по ведущим странами в области регистрации патента на изобретение.
Как сообщает вице-президентство по науке и технологиям Ирана, результаты исследований на более 2 тыс. патентов показывают, что доля иранских женщин-изобретателей составляет 24%. В то время, что доля женщин-изобретителей в регистрации патента на изобретение составляет около 14% в среднем в мире, даже в ведущих странах этот показатель не достигнет 18%.
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