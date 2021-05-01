Иранский фильм получил 2 награды на американском международном кинофестивале

Международный кинофестиваль Bare Bones была основана в 1999 году Институтом кинематографических искусств Darkwood (DFAI) в городе Маскоги, Оклахома для демонстрации независимых кинопроектов с бюджетом менее 1 миллиона долларов. 22-й фестиваль Bare Bones в этом году прошел с 22 апреля по 1 мая.

Дараи получил специальные награды «BUMBLEBEE AWARD» и «приз за наследие».

«Метаморфоза на бойне» является первым кинофильмом Дараи, который ранее был показан в 42-м кинофестивале «Efebo», 17-м кинофестивале Хьюстона, 14-м детском кинофестивале в Бангладеше и 19-м кинофестивале Riverside.

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