Иранский фильм получил 2 награды на американском международном кинофестивале

Международный кинофестиваль Bare Bones была основана в 1999 году Институтом кинематографических искусств Darkwood (DFAI) в городе Маскоги, Оклахома для демонстрации независимых кинопроектов с бюджетом менее 1 миллиона долларов. 22-й фестиваль Bare Bones в этом году прошел с 22 апреля по 1 мая.
Дараи получил специальные награды «BUMBLEBEE AWARD» и «приз за наследие».
«Метаморфоза на бойне» является первым кинофильмом Дараи, который ранее был показан в 42-м кинофестивале «Efebo», 17-м кинофестивале Хьюстона, 14-м детском кинофестивале в Бангладеше и 19-м кинофестивале Riverside.
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Тегеран, 1 мая, ИРНА – Фильм «Метаморфоза на бойне» иранского режиссера Джавада Дараи получил 2 награды на 22-м международном кинофестивале «Bare Bones» в США.
Международный кинофестиваль Bare Bones была основана в 1999 году Институтом кинематографических искусств Darkwood (DFAI) в городе Маскоги, Оклахома для демонстрации независимых кинопроектов с бюджетом менее 1 миллиона долларов. 22-й фестиваль Bare Bones в этом году прошел с 22 апреля по 1 мая.
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