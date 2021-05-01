Частный сектор Ирана примет участие в подготовке к ЧМ-2022 в Катаре

Говоря о хороших политических отношениях между Ираном и Катаром, он отметил, что Тегеран пока не добился своих торговых целей с Дохой.

Мусапур заявил, что необходимые возможности для проведения ЧМ-2022 до большой степени Ираном обеспечены, подчеркнув, что в настоящее время объем торговли между двумя странами достиг 350 млн долларов.

По его словам, необходимо определить мегапроекты между Ираном и Катаром для повышения торговли до 1 млрд долларов.

Чемпионат мира по футболу 2022 — 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

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