1 мая 2021 г., 13:18
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Частный сектор Ирана примет участие в подготовке к ЧМ-2022 в Катаре

Частный сектор Ирана примет участие в подготовке к ЧМ-2022 в Катаре

Тегеран, 1 мая, ИРНА – Часть строительных материалов и оборудования, необходимых Катару для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, обеспечится Ираном. Об этом сообщил глава торговой палаты Ирана и Катара Аднан Мусапур в субботу.

Говоря о хороших политических отношениях между Ираном и Катаром, он отметил, что Тегеран пока не добился своих торговых целей с Дохой.
Мусапур заявил, что необходимые возможности для проведения ЧМ-2022 до большой степени Ираном обеспечены, подчеркнув, что в настоящее время объем торговли между двумя странами достиг 350 млн долларов.
По его словам, необходимо определить мегапроекты между Ираном и Катаром для повышения торговли до 1 млрд долларов.
Чемпионат мира по футболу 2022 — 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
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