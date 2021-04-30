Ваэзи: Венские переговоры проходят удовлетворительно, несмотря на трудности и разногласия

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Примирительный тон саудовского наследного принца в отношении Ирана встретил положительный отклик со стороны Ирана. Если этот примирительный тон будет реализован в сфере действий, многие проблемы в регионе будут развязаны, а расходы, которые были потрачены до сих пор, будут потрачены на повышение безопасности, стабильности и благосостояния жителей региона.