Ваэзи: Венские переговоры проходят удовлетворительно, несмотря на трудности и разногласия

По словам главы администрации президента, усилия иранского правительства и переговорной группы находятся в рамках, разработанных высокопоставленными должностными лицами страны, и выполнения условий, установленных Верховным лидером.
Ваези положительно оценил будущие перспективы экономики страны и сказал: «С отменой репрессивных санкций против нации Ирана, несомненно, наступят хорошие дни для экономики страны и средств к существованию людей, и правительство попытается использовать всякую возможность достичь этой цели».
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