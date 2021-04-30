30 апр. 2021 г., 21:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84314007
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Ваэзи: Венские переговоры проходят удовлетворительно, несмотря на трудности и разногласия

Ваэзи: Венские переговоры проходят удовлетворительно, несмотря на трудности и разногласия

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези назвал венские переговоры позитивными и удовлетворительными, несмотря на трудности и разногласия.

По словам главы администрации президента, усилия иранского правительства и переговорной группы находятся в рамках, разработанных высокопоставленными должностными лицами страны, и выполнения условий, установленных Верховным лидером.

Ваези положительно оценил будущие перспективы экономики страны и сказал: «С отменой репрессивных санкций против нации Ирана, несомненно, наступят хорошие дни для экономики страны и средств к существованию людей, и правительство попытается использовать всякую возможность достичь этой цели».

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