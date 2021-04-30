30 апр. 2021 г., 19:35
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News Code: 84313971
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Иранский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на мировых соревнованиях

Иранский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на мировых соревнованиях

Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Эхсан Седагхат завоевал бронзовую медаль на Всемирных соревнованиях по тхэквондо 2021 года в упражнении пемзы, которые прошли в режиме онлайн в Южной Корее.

Седагхат, который занимает много позиций в национальной сборной, занял третье место в мире в упражнении пемзы.

486 тхэквондистов из 49 стран приняли участие во Всемирных соревнованиях по тхэквондо 2021 года, которые прошли в режиме онлайн в течение месяца.

По окончании этих соревнований спортсмены из Ирана участвовали в двух секциях. В командном зачете они выиграли две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, а в индивидуальной секции - три золота, три серебра и одну бронзу.

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