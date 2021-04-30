Последствия улучшения отношений Тегеран-Эр-Рияд для региона

После неподтвержденных новостей о том, что иранские и саудовские официальные лица встречаются в Ираке, и независимо от правдивости этих новостей, наследный принц Мохаммад бен Салман занял новую позицию по Ирану. В интервью наследный принц Саудовской Аравии выразил надежду, что отношения между Тегераном и Эр-Риядом улучшатся. Похоже, Саудовская Аравия начинает новый путь в региональных отношениях и взаимодействии с Ираном, путь, который приветствовал Тегеран.

Внешняя политика Саудовской Аравии, особенно в последние годы, во многом зависит от отношений Саудовской Аравии с США. С приходом к власти Дональда Трампа в Соединенных Штатах и ​​началом санкций против Ирана Саудовская Аравия отошла от своего консервативного подхода и вместе с администрацией Трампа проводила агрессивную политику в отношении Ирана. Теперь, когда к власти в Соединенных Штатах пришел Джо Байден и его решение вернуться к ядерной сделке, кажется, что Саудовская Аравия решила пересмотреть свою политику.

В недавнем телеинтервью наследный принц Саудовской Аравии принял примирительный тон, когда его спросили об Иране, сказав, что он хочет, чтобы Иран добился успеха и прогресса. Он назвал Иран соседней страной, с которой Саудовская Аравия хочет хороших отношений.

«Все равно, Иран - соседняя страна, и мы все надеемся на установление хороших и четких отношений с Ираном», - сказал Мохаммад бин Салман в интервью, которое транслировалось по разным сетям утром в среду, 28 апреля. Он заявил, что у двух стран есть общие и взаимные интересы в развитии и улучшении региона и мира.

Дело в том, что многие проблемы в регионе останутся нерешенными до тех пор, пока узел отношений между Саудовской Аравией и Ираном не будет развязан, и продолжение этого процесса фактически обернется большими издержками для мусульманских стран и народов региона.