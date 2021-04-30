Персидский залив - это имя вершины истории

30-е число апреля по случаю годовщины освобождения острова Хормоз от оккупации иностранцев Имамом Коли-ханом в период Сефевидов, было объявлено Национальным днем ​​Персидского залива, чтобы всегда помнить о стратегическом регионе, который был подверг злоупотреблению.

Конечно, богатство воды Персидского залива минералами и продуктами питания сделало ее уникальной жемчужиной, и это привлекло жадность многих стран региона и их союзников.

Персидский залив был основным торговым маршрутом для иранцев с древних времен, и иранское военно-морское господство в Персидском заливе и его обширная мировая торговля с древними портами Индокитая, Красного моря и восточного побережья Африки неоспоримы.

С другой стороны, важность торгового пути в Персидский залив заставляла иранцев долгое время уделять особое внимание этому региону, а роль моряков в провинции Хормозган в развитии торговли и судоходства уже давно добавила важность этого вопроса.

Национальный день Персидского залива - это возможность отметить тысячелетия иранской культуры, цивилизации и искусства. Многовековое проживание и создание удивительных культурных и художественных произведений на берегах этого моря продемонстрировали непреходящую цивилизацию и богатый художественный вкус иранцев.