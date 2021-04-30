Иран не забудет своих стран-партнеров во время санкций

«Мы находимся в полномасштабной экономической войне, - сказал Расул Мохаджер ИРНА. – «Правительство и все различные учреждения США стремились и стремятся закрыть все экономические возможности в Иране. Интерпретация полномасштабной экономической войны - не преувеличение. В последние годы все наши иранские банки и судоходство попали под санкции, и американцы пытались воспрепятствовать выходу любых иранских кораблей».

Говоря о последствиях коронавируса для мировой экономики и, соответственно, Ирана, он сказал, что, «несмотря на эти условия, мы пытались развивать наши отношения с соседями и такими важными странами, как Китай, Индия и Россия».

Обращаясь к основным экономическим партнерам Ирана, заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии сказал: «Китай является первым экономическим партнером Ирана, на который приходится 26% нашего экспорта и импорта, а Ирак, ОАЭ и Афганистан являются следующими импортерами иранской ненефтяной продукции».

Заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем подлинные. Ссылаясь на подписание 25-летнего документа о сотрудничестве с Китаем, Мохаджер сказал: «Мы уже подписали такой документ с Россией, и теперь мы стремимся разработать этот документ. Мы готовим этот документ с другими соседними странами, в том числе с Афганистаном, и он будет доработан и подписан».

Касаясь освобождения замороженных средств Ирана, он отметил: «Я с оптимизмом смотрю на освобождения замороженных средств Ирана. Максимальное давление Трампа оказалось неэффективным против сопротивления иранского народа. Целью санкций было оказать давление на людей, но люди мужественно сопротивлялись, и это сопротивление народа позволило нашим дипломатам взять верх на переговорах в Вене. Перспективы положительные, и я надеюсь, что мы увидим новые возможности, основанные на сопротивлении народа нашей страны».