Глава МИД Ирана провел встречу с премьер-министром Кувейта

"Глава МИД Ирана и премьер-министр Кувейта обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Глава МИД Ирана подчеркнул необходимость расширения и укрепления отношений между двумя странами особенно в торгово-экономической сфере.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркнул, что его визит в страны региона одновременно с переговорами в Вене по иранской ядерной программе показывает, что наша страна уделяет особое внимание региональным вопросам и отношениям со своими соседями.