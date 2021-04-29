29 апр. 2021 г., 21:40
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Глава МИД Ирана провел встречу с премьер-министром Кувейта

Глава МИД Ирана провел встречу с премьер-министром Кувейта

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в четверг встречу с премьер-министром Кувейта СабахомАль Халедом Ас Сабахом.

"Глава МИД Ирана и премьер-министр Кувейта обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Глава МИД Ирана подчеркнул необходимость расширения и укрепления отношений между двумя странами особенно в торгово-экономической сфере.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркнул, что его визит в страны региона одновременно с переговорами в Вене по иранской ядерной программе показывает, что наша страна уделяет особое внимание региональным вопросам и отношениям со своими соседями.

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