29 апр. 2021 г., 21:07
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News Code: 84313444
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Иран экспортировал бытовую химию и средства гигиены в США и Европу

Иран экспортировал бытовую химию и средства гигиены в США и Европу

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Несмотря на распространения пандемии коронавируса иранские производители бытовой химии, средства личной гигиены и косметики продолжают производство и даже экспорт своих товаров в страны Европы, Канаду и США.

Об этом заявил в четверг председатель совета директоров иранской ассоциации производителей бытовой химии, средства личной гигиены и косметики Ирана Бахтиар Аламбейги.

По словам чиновника, в настоящее время, несмотря на распространения пандемии коронавируса внутренние потребности Ирана отечественные производители удовлетворяют на 100%.

Он отметил, что производство бытовой химии, средства личной гигиены и косметики в стране за прошедший иранский календарный год (завершился 20 марта 2021 года) увеличился на 10%.

Аламбейги также добавил, что за 10 месяцев прошлого года объем экспорта бытовой химии, средства личной гигиены и косметики из Ирана составил $117 млн.

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