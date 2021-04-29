Иран экспортировал бытовую химию и средства гигиены в США и Европу

Об этом заявил в четверг председатель совета директоров иранской ассоциации производителей бытовой химии, средства личной гигиены и косметики Ирана Бахтиар Аламбейги.

По словам чиновника, в настоящее время, несмотря на распространения пандемии коронавируса внутренние потребности Ирана отечественные производители удовлетворяют на 100%.

Он отметил, что производство бытовой химии, средства личной гигиены и косметики в стране за прошедший иранский календарный год (завершился 20 марта 2021 года) увеличился на 10%.

Аламбейги также добавил, что за 10 месяцев прошлого года объем экспорта бытовой химии, средства личной гигиены и косметики из Ирана составил $117 млн.