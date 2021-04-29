Иран решил стать хабом по производству «Спутника V» на Ближнем Востоке

Дипломат выразил надежду, что в стране в ближайшее время начнется производство по лицензии, а после вакцинации населения республика начнет экспорт препарата в соседние государства.

«Когда вакцина будет произведена в нашей стране, это будет по лицензии РФ, Москва вместе с Тегераном будут совместно принимать решение о том, куда направлять вакцину. Но одно ясно наверняка: когда завершим вакцинацию нашего народа, мы непременно будем готовы оказать помощь другим», — уточнил Джалали.

Также в ходе беседы посол рассказал о готовности Тегерана вернуться в ядерную сделку только после снятия Вашингтоном всех санкций сразу. При этом он подчеркнул, что первый шаг в этом направлении должны сделать США.

Джалали отметил, что Иран никогда не выходил из СВПД, но на фоне бездействия ЕС и нарушения обязательств со стороны США республика снизила уровень некоторых своих обязательств.