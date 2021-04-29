29 апр. 2021 г., 11:05
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Сборная Ирана завоевала 11 медалей на Чемпионате мира по пхумсэ

Сборная Ирана завоевала 11 медалей на Чемпионате мира по пхумсэ

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Иранские спортсмены завоевали 11 медалей на первом этапе Чемпионата мира по пхумсэ. Соревнования прошли в режиме онлайн.

Чемпионат мира по пхумсэ прошел с участием 486 спортсменов из 49 стран в стандартных, инновационных и индивидуальных разделах.

По итогам соревнований иранские спортсмены 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медалей.

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