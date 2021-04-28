28 апр. 2021 г., 22:22
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News Code: 84312555
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Близость между религиозными меньшинствами в Иране - образец для других стран: армянский архиепископ

Близость между религиозными меньшинствами в Иране - образец для других стран: армянский архиепископ

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Глава армянской епархии архиепископ Григор Чифтчян сказал, что близость между религиозными меньшинствами, несмотря на разнообразие религий в Иране, является примером для других стран.

В среду епископ Григор Чифтчян встретился с генеральным директором по исламской культуре и ориентации Восточного Азербайджана. «Иран - это страна, где существует большое разнообразие религий, и между религиозными меньшинствами установилось взаимопонимание и интимная жизнь. Поэтому мы счастливы, что армяне находятся в этой стране и вместе с другими религиозными братьями они живут в мире и безопасности», - отметил он.

Ссылаясь на важность культуры и искусства, он назвал Министерство культуры и исламской ориентации одним из влиятельных институтов.

Указав на издание книги «Церкви Восточного Азербайджана», Чифтчян объявил о публикации второго тома этой книги и счел эту книгу полезной для ознакомления с историческими и культурными достопримечательностями Армении.

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