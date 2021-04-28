Посол Италии cделал акцент на развитии спортивных отношений и делах молодежи с Ираном

По данным ИРНА, сегодня вечером Джозеппе Перроне встретился с Масудом Солтанифаром в Министерстве спорта и молодежи.

Выразив удовлетворение отношениями между Ираном и Италией, которые насчитывают сто шестьдесят лет, он сказал: «Отношения между двумя странами всегда были хорошими и позитивными, и даже в сложных условиях предыдущих лет эти отношения не исчезли».

Посол Италии назвал спорт фактором единства народов Ирана и Италии. «Отношения между двумя странами в области спорта очень хорошие, и в последние годы присутствие тренеров из Италии в Иране было очень хорошим», - сказал он.

«Спортивные отношения между двумя странами могут быть и дальше расширены, хотя в нынешней ситуации вспышка коронавируса создала ограничения, но в то же время можно спланировать более глубокие спортивные отношения между Ираном и Италией», - заключил он.