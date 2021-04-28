Зариф подчеркнул необходимость выполнения решений Совместной ирано-оманской комиссии по сотрудничеству

Мохаммад Джавад Зариф, который посетил Оман в рамках регионального турне, встретился с министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди, чтобы обсудить двусторонние отношения и события в регионе.

На этой встрече Мохаммад Джавад Зариф рассмотрел важные вопросы отношений между двумя странами в политической, экономической и региональной сферах и высоко оценил усилия монархии Омана, направленные на то, чтобы сыграть позитивную роль в вопросах, связанных с Исламской Республикой Иран.

Выразив удовлетворение положительной тенденцией в области торгово-экономического сотрудничества, Зариф подчеркнул необходимость продолжения и реализации согласований Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран и выразил надежду, что две страны будут сотрудничать в этой области в ближайшем будущем регион должен иметь более благоприятную мобильность с согласованными механизмами для достижения более желательного уровня экономического и торгового сотрудничества.