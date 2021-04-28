Иран призвал к глобальному единству, чтобы снять незаконные санкции

Выступая в среду перед Информационным комитетом Генеральной Ассамблеи ООН, Саид Хатибзаде посетовал на действия некоторых передовых стран в области новых коммуникационных технологий, которые искажают события и реалии других стран, особенно в развивающихся странах.

«Для меня большая честь выступать сегодня на 43-м заседании Информационного комитета Генеральной Ассамблеи ООН», - сказал Хатибзаде, выступая в режиме онлайн на 43-м заседании Информационного комитета Генеральной Ассамблеи ООН. «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить искренние поздравления членам Канцелярии с Вашим избиранием. Кроме того, Исламская Республика Иран заявляет о своей поддержке заявления Гвинейской Республики от имени Группы 77 и Китая», - отметил он.

«В сегодняшнем монопольном мире СМИ роль этого органа как никогда важна в продвижении более широких целей организации. Этот комплекс должна иметь возможность передавать точную информацию людям по всему миру, чтобы предотвращать и бороться со всеми формами обмана в глобальной коммуникационной матрице».

«К сожалению, некоторые страны продолжают использовать свою монополию на современные коммуникационные технологии, чтобы искажать и фальсифицировать события и реалии других стран, особенно в развивающихся странах, тем самым запятнав свой имидж и нанося вред своим интересам», - добавил он.