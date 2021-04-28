Постпред Ирана: Санкции предотвращают кризис в области здравоохранения

Маджид Тахт-рванчи поднял этот вопрос на Саммите высокого уровня по цифровому сотрудничеству, который проходил в Генеральной Ассамблее ООН.

«Наука и технологии, включая темы информационных и коммуникационных технологий, являются важными инструментами для преодоления нынешнего кризиса в области здравоохранения. С другой стороны, информационные и коммуникационные технологии не только беспрецедентным образом повысили осведомленность общественности об эпидемии, но и сыграли важную роль в ее профилактике, диагностике и лечении», - сказал он.

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций выразил озабоченность по поводу разрыва между развивающимися и развитыми странами, особенно в цифровой области, преодоления цифрового разрыва и удовлетворения потребностей стран в этой области, особенно их насущных потребностей в таких критических ситуациях.

«Наш прошлый коллективный опыт в таких случаях, как СПИД и Эбола, показывает, что для борьбы с эпидемией такого масштаба и интенсивности необходимо создание благоприятной внешней среды», - заключил он.