В посольство Ирана поступила 7-я партия российской вакцины «Спутник V»

Посол Ирана в Москве Казем Джалали в среду заявил, что седьмая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 29 апреля будет отправлена рейсом авиалинии Mahan Air в Тегеран. Он добавил, что Иран до сих пор получил 720 тыс. доз вакцины.

Джалали отметил, что нынешнее соглашение между Россией и Ираном включает в себя два миллиона доз, при этом Россия должна отправить оставшиеся дозы в ближайшее время. Кроме того, Иран и Россия подписали соглашение по покупке 60 млн доз вакцины Sputnik V от коронавирусной инфекции (COVID-19) в ходе переговоров между посольством Ирана в Москве и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) при поддержке министерства здравоохранения Ирана.

Иран и Россия также начали совместное производство вакцины Спутник V в Иране.