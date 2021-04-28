28 апр. 2021 г., 14:50
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В посольство Ирана поступила 7-я партия российской вакцины «Спутник V»

В посольство Ирана поступила 7-я партия российской вакцины «Спутник V»

Москва, 28 апреля, ИРНА - Посольство Ирана в Москве получило седьмую партию российской вакцины «Спутник V», которая завтра в четверг отправится в Тегеран.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали в среду заявил, что седьмая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 29 апреля будет отправлена рейсом авиалинии Mahan Air в Тегеран. Он добавил, что Иран до сих пор получил 720 тыс. доз вакцины.
Джалали отметил, что нынешнее соглашение между Россией и Ираном включает в себя два миллиона доз, при этом Россия должна отправить оставшиеся дозы в ближайшее время. Кроме того, Иран и Россия подписали соглашение по покупке 60 млн доз вакцины Sputnik V от коронавирусной инфекции (COVID-19) в ходе переговоров между посольством Ирана в Москве и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) при поддержке министерства здравоохранения Ирана. 
Иран и Россия также начали совместное производство вакцины Спутник V в Иране.

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