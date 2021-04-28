Иран экспортирует морепродукты в 26 стран мира

Он отметил, что производство 700 тыс. тонн рыб путем рыбоводства и 800 тонн морепродуктов и креветки – на повестке дня.
Указав крупные инвестиции в инфраструктуру аквакультуры в Иране, он заявил, что в этом году впервые выращивание морепродуктов превысит рыбоводства в стране.
По его словам, выращивание креветки, икры и производство мяса осетровых рыб и декоративной рыбы увеличится в этом году.
«В прошлом году 140 тыс. тонн морепродуктов на сумму 430 млн долларов были экспортированы в 26 стран мира», добавил он.
Ахваз, 28 апреля, ИРНА – Иран планирует производить 1,5 млн выращенных морепродуктов и рыб в этом году. Об этом сообщил глава иранской организации рыболовства и замминистра сельскохозяйственного джихада Набиолла Хун-Мирзаи в среду.
Он отметил, что производство 700 тыс. тонн рыб путем рыбоводства и 800 тонн морепродуктов и креветки – на повестке дня.
Your Comment