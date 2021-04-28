54000 иранских студентов учатся за границей

Саид-Реза Амели заявил, что по количеству иностранных студентов в США Иран занимает 13-е место, а по количеству аспирантов среди иностранных студентов - четвертое.

«С другой стороны, следует отметить, что в миграционной таблице, согласно официальной международной статистике, Иран занимает 87 место по миграции», - отметил он.

«В прошлом году в страну вернулись 2250 иранцев, из которых 400 были приняты на работу в качестве преподавателей в университетах, а 230 открыли компании, основанные на знаниях. Поэтому обращать внимание на элиты, пытаться наилучшим образом использовать элиты и способствовать работе элит в Иране и их возвращению в Иран - хороший путь», - добавил он.