28 апр. 2021 г., 14:07
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News Code: 84312057
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54000 иранских студентов учатся за границей

54000 иранских студентов учатся за границей

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Секретарь Высшего совета культурной революции Саид Реза Амели сказал, что только 54 000 иранцев учатся за границей, большинство из которых учатся в аспирантуре и имеют очень хороший академический статус.

Саид-Реза Амели заявил, что по количеству иностранных студентов в США Иран занимает 13-е место, а по количеству аспирантов среди иностранных студентов - четвертое.

«С другой стороны, следует отметить, что в миграционной таблице, согласно официальной международной статистике, Иран занимает 87 место по миграции», - отметил он.

«В прошлом году в страну вернулись 2250 иранцев, из которых 400 были приняты на работу в качестве преподавателей в университетах, а 230 открыли компании, основанные на знаниях. Поэтому обращать внимание на элиты, пытаться наилучшим образом использовать элиты и способствовать работе элит в Иране и их возвращению в Иран - хороший путь», - добавил он.

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