3 иранских стрелка отправятся в Венгрию

Тренировочный лагерь иранской команды по стрельбе с 29 апреля начнется в Венгрии. Сборная Ирана после завершения тренировочного лагеря отправится в Хорватию, где чемпионат Европы по стрельбе пройдет с 22 мая по 1 июня.

Иранские стрелки до сих пор завоевали 6 лицензий на ОИ-2020 (4 путевки по стрельбе из пневматического пистолета и 2 лицензии по стрельбе из винтовки).

Наджме Хедмати, Хание Ростамиан, Джавад Форуги и Армина Садекиан получили путёвку по стрельбе из пневматического пистолета, Фатеме Карамзаде и Махьяр Седагат – по стрельбе из винтовки.