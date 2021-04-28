Китай и Россия поддерживают позицию Ирана, заявил Аракчи

Главный переговорщик Ирана в конце нового раунда переговоров совместной комиссии по СВПД в Вене заявил, что Тегеран настаивает на отмене всех санкций, включая санкции закона CAATSA.

«Наша позиция не поменялась. США сначала должны снять все санкции против Ирана, и Иран только после проверки их действий, вернется к своим обязательствам по ядерной сделке: это наша неизменяемая позиция», добавил он.

Говоря о начале работы третьей рабочей группы совместной комиссии по СВПД с 28 апреля, Аракчи заявил, что эта комиссия сосредоточится на практических мерах. Помимо рассмотрения процесса проверки за конкретное время, задача этой рабочей группы заключится в определении «графика» действий всех сторон по выполнению своих обязательств.

Глава иранской стороны на переговорах в ответ на вопрос об отмене санкций «U-turn» как главное препятствие на пути банковских отношений Ирана, отметил, что эксперты должны рассматривать этот вопрос.

«Мы не принимаем нерезультативность переговоров, и если мы чувствуем, что другие стороны не серьезные, тогда будем прекратить переговоры», добавил Аракчи.

Замглавы МИД Ирана по итогам двусторонних и трехсторонних встреч с делегациями России и Китая перед началом заседания совместной комиссии по СВПД заявил: «Мы поняли, что у нас общая позиция с Россией и Китаем почти по всем вопросам».